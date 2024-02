Israel bloquea alimentos para 1,1 millones de palestinos en Gaza, según agencia de ayuda de la ONU

Palestinos protestan contra la suspensión de fondos de varios países donantes a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, frente a las oficinas de la agencia en la ciudad cisjordana de Beitunia el miércoles 7 de febrero de 2024. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved