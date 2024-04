Irán rechaza pedido de detención de ministro Vahidi realizado por Argentina a Pakistán

ARCHIVO - El Ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, informa a los medios sobre las elecciones en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2024. Argentina solicitó el arresto de Vahidi el 23 de abril de 2024 por su presunta participación en el mortal atentado con bomba en 1994 contra un centro comunitario judío de Buenos Aires. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved