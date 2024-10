Irán autoriza hospitalización de activista Narges Mohammadi, Nobel de la Paz, tras 9 semanas enferma

ARCHIVO - La activista y defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi se presenta a una reunión sobre los derechos de las mujeres, en Teherán, Iran, el 27 de agosto de 2007. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu