Investigadores redescubren a un gecko de cuerpo plano en Sudáfrica después de 34 años

El investigador Darren Pietersen sostiene un un gecko plano del río Blyde --un tipo de lagarto del que no se tenían registros desde su descubrimiento en 1991-- durante un viaje de investigación al cañón del río Blyde, el domingo 13 de abril de 2025, en Sudáfrica. (Endangered Wildlife Trust vía AP)

Endangered Wildlife Trust señaló el miércoles que dos de sus investigadores encontraron especímenes de gecko plano del río Blyde, el cual fue identificado por primera vez en 1991 en el mismo cañón —ubicado en la provincia de Mpumalanga, en el noreste de Sudáfrica— sólo para no ser vuelto a ver.

Debido a que no se tenían registros del gecko del río Blyde Rondavel en más de 10 años, se le consideraba una especie "perdida". La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la autoridad sobre especies amenazadas, catalogó a la especie como deficiente en datos, lo que significa que no se sabía lo suficiente para decir a ciencia cierta si estaba extinta.

"Tener una especie que es deficiente en datos me molesta", dijo Pietersen. "Siempre me han encantado las especies que otros no estudiarían porque son más difíciles de encontrar".