Inician velatorio de tres días de los restos del expresidente peruano Alberto Fujimori

Un partidario del expresidente Alberto Fujimori se encuentra frente a la casa de su hija, Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el día después de su muerte, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Kenji Fujimori y su hermana Keiko observan cómo la presidenta peruana Dina Boluarte presenta sus respetos al fallecido expresidente Alberto Fujimori durante su velorio en Lima, Perú, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Keiko Fujimori, a la derecha, y su hermano Kenji esperan mientras los portadores del féretro sacan el ataúd de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, de la casa de Keiko un día después de su muerte en Lima, Perú, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Keiko Fujimori y su hermano Kenji siguen a los portadores del féretro que llevan el ataúd de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, a un museo para su velorio en Lima, Perú, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved