Inicia operaciones nueva aerolínea militar mexicana con vuelo al Caribe

ARCHIVO - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el centro; el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, a la izquierda, y el comandante naval José Rafael Ojeda viajan en un vehículo militar durante un desfile de presentación del nuevo comandante del ejército, en Ciudad de México, el 13 de agosto de 2021. México lanzó su aerolínea dirigida por el ejército el 26 de diciembre de 2023, otro papel que López Obrador ha asignado a las Fuerzas Armadas de México. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.