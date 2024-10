Inicia nueva temporada de tránsito de cruceros por el Canal de Panamá tras dura sequía de un año

Los pasajeros se encuentran en la proa del crucero Brilliance of the Seas mientras el barco se acerca a las puertas de las esclusas de Miraflores para convertirse en el primer crucero de la temporada en pasar por el Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el lunes 7 de octubre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador camina sobre una puerta mientras el crucero Brilliance of the Seas llega a las esclusas de Miraflores para convertirse en el primer barco de la temporada de cruceros en pasar por el Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el lunes 7 de octubre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved