Inicia juicio a acusados de intento de homicidio de exvicepresidenta argentina Cristina Fernández

Fernando Sabag Montiel, en el centro, Nicolás Carrizo, a la izquierda, y Brenda Uliarte, a la derecha, sentados en el tribunal antes del inicio de un juicio por ser presuntos responsables del intento de asesinato de la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 26 de junio de 2024. Los tres están acusados de planificar y ejecutar el ataque de septiembre de 2022, al que Fernández sobrevivió cuando el arma no disparó. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved