Indígenas ocupan casas en tierra firme tras dejar isla en el Caribe panameño azotada por el mar

Funcionarios de protección civil trasladan las pertenencias de los residentes en un barco al continente desde la isla Gardi Sugdub, arriba, frente a la costa caribeña de Panamá, el miércoles 5 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Funcionarios de protección civil, a la izquierda, cargan las pertenencias de una familia en un camión para trasladarse desde la isla de Gardi Sugdub, ubicada frente a la costa caribeña de Panamá, hasta el continente el miércoles 5 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un joven pasa junto a pertenencias que se trasladan desde la isla de Gardi Sugdub al continente en la costa caribeña de Panamá, el miércoles 5 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Los residentes de la isla de Gardi Sugdub caminan hacia sus nuevos hogares en el continente en la costa caribeña de Panamá, el miércoles 5 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Nuevas casas se encuentran en Nuevo Cartí, en la costa caribeña de Panamá, el lunes 27 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán de la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas, a nuevas casas construidas por el gobierno en el continente. (AP Foto/Matías Delacroix)

Niños parados en muelles y pasarelas en la isla Gardi Sugdub, parte del archipiélago de San Blas frente a la costa caribeña de Panamá, el sábado 25 de mayo de 2024. Debido al aumento del nivel del mar, unas 300 familias indígenas Guna se trasladarán a nuevas casas construidas por el gobierno en el continente. (AP Foto/Matías Delacroix)