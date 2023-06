Indígenas celebran rito de madurez en territorios amenazados de la Amazonía brasileña

Una persona sostiene un cuenco con jugo de genipap, utilizado tradicionalmente por los indígenas como pintura corporal, durante el segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Hombres indígenas participan en el baile ritual del último día, el más simbólico, del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 11 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Una madre sostiene un cuchillo y una vara de bambú en su mano, tintada con jugo de genipap, utilizado tradicionalmente por los indígenas como pintura corporal, al amanecer del segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Niñas y niños indígenas bailan durante el último día, el más simbólico, del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 11 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Un chico observa mientras le pintan el cuerpo con genipap, utilizado tradicionalmente por los indígenas como pintura corporal, al amanecer del segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Chicos con la espalda cubierta con pinturas tradicionales realizadas con genipap, utilizado tradicionalmente por los indígenas para decorar sus cuerpos, sentados en un banco al amanecer del segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Elder Santana Tembé observan mientras pintan el cuerpo de las niñas durante el rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Niñas indígenas se preparan para participar en un ritual durante el último día, el más simbólico, del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 11 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Niñas participan en un ritual vespertino durante el segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

El jefe Sergio Muti Tembñe fuma un cigarro durante el rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Niños y niñas indígenas bailan en el último día, el más simbólico, del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 11 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Una niña indígena se prepara para participar en un ritual durante el último día, el más simbólico, del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 11 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

En la imagen, vista del Ramada, un centro comunitario donde se celebran rituales, al amanecer del segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Al amanecer, indígenas se preparan para el segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 11 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

El jefe Sergio Muti Tembé entona canciones rituales durante el último día, el más simbólico, del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 11 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Niñas muestran sus manos pintadas con jugo de genipap, una pintura corporal tradicional indígena, al amanecer del segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Indígenas juegan al juego de la cadena, donde se entrelazan tomando la mano de otro, en los últimos instantes del último día, el más simbólico, del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 11 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Chicos indígenas se preparan para tomar parte en un ritual en el último día, el más simbólico, del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 11 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Chicas toman una bebida tradicional elaborada con mandioca durante el rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Miembros de la comunidad sacan la carne de una parrilla para preparar Moqueada, una comida tradicional de los tembé elaborada con carne de caza, durante el rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 9 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

En una imagen de larga exposición, dos niñas bailan durante los rituales vespertinos del segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Una chica, tras participar en los rituales vespertinos del segundo día del rito de madurez Wyra'whaw, en el centro ritual Ramada, en la aldea Tenetehar Wa Tembe, en la tierra indígena Alto Río Guamá, en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)