Indígenas de Brasil marchan por sus derechos a tierras

ARCHIVO - Una mujer indígena marcha con un cartel que dice en portugués "Más peces, menos minería", en Brasilia, 23 de abril de 2024. Miles de indígenas marcharon el jueves 25 de abril de 2024 en la capital brasileña para reclamar al gobierno que reconozca oficialmente las tierras en las que viven desde hace siglos y protejan sus territorios de actividades criminales como la minería ilegal. (AP Foto/Luis Nova, File)