India evacúa a cientos de miles y cierra escuelas mientras se alista para tormenta tropical

Un surfista se adentra en el mar en la bahía de Bengala, en la playa de Konark, en el distrito de Puri, en el estado de Odisha, en la costa este de India, antes de la llegada de la tormenta tropical Dana, según la agencia meteorológica india, el 23 de octubre de 2024. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.