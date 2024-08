Humo de los incendios forestales en la Amazonía brasileña asfixia a los habitantes de la región

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Humo de incendios forestales nubla la vista al puente Jornalista Phelippe Daou sobre el río Negro, el martes 27 de agosto de 2024, en Manaos, en el estado de Amazonas, en Brasil. (AP Foto/Edmar Barros) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“No me siento bien. Tengo problemas para respirar, me duele la garganta, necesito gotas para los ojos, no puedo salir a la calle, no puedo ir a ningún lado porque todo está blanco de humo”, dijo Silva a The Associated Press en un mensaje de voz. Añadió que sus nietos tosen tanto que apenas pueden dormir.