Human Rights Watch documenta violaciones de derechos humanos de menores en El Salvador

ARCHIVO - Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil transportan a personas que arrestaron por presuntos y posibles vínculos con pandillas, durante un estado de excepción en Comasagua, El Salvador, el 3 de octubre de 2022. Human Rights Watch publicó un informe el martes 16 de julio de 2024 en el que documentó violaciones de derechos humanos de menores arrestados durante el estado de emergencia. (AP Foto/Salvador Meléndez, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved