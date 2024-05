Human Rights Watch denuncia violaciones a los DDHH en Ecuador tras decreto de conflicto armado

En esta imagen de archivo, un agente de policía hace guardia mientras una persona es detenida durante un registro en busca de armas o drogas, dentro de una operación para luchar contra las bandas criminales, en el vecindario de Nueva Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador, el 4 de abril de 2024. (AP Foto/César Muñoz, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved