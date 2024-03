Horas para colocarlas, minutos para destruirlas: las alfombras de Semana Santa en Guatemala

Penitentes llamados cucuruchos queman incienso al inicio de la Semana Santa en Antigua, Guatemala, el Domingo de Ramos, 24 de marzo de 2024. (AP Foto/Moises Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Penitentes llamados cucuruchos cargan una carroza con una estatua de Jesucristo con su cruz durante una procesión de Semana Santa frente a la catedral de San José, en Antigua, Guatemala, el Viernes Santo, 29 de marzo de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

Francisco González-Figueroa, centro, y sus hijos Santiago, derecha, y Sebastian, posan para la foto durante la procesión de Semana Santa en Antigua, Guatemala, el Viernes Santo, 29 de marzo de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)