Honduras: Fiscalía pide pasar al Estado bienes confiscados a Juan Orlando Hernández

ARCHIVO - El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, segundo desde la derecha, es trasladado a un avión para su extradición a Estados Unidos, el 21 de abril de 2022, en una base de la Fuerza Aérea en Tegucigalpa, Honduras. Orlando Hernández fue declarado culpable en Nueva York, el viernes 8 de marzo de 2024 de cargos para el tráfico de drogas y posesión y uso de armas destructivas, para el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. (AP Foto/Elmer Martínez, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved