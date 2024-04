Hombre más longevo del mundo dice que el secreto es suerte, moderación y comer “fish and chips”

John Alfred Tinniswood, el hombre confirmado como el más longevo del mundo. Foto entregada por el Libro Guinness de Récords Mundiales el 6 de abril de 2024. (Libro Guinness de Récords Mundiales via AP)

El contador jubilado y bisabuelo dijo que la clave para una larga vida es la moderación. Nunca fuma, rara vez bebe y no se apega a ninguna dieta en particular, aparte de cenar “fish and chips” una vez por semana.