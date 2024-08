Hija de ex primer ministro tailandés será nombrada nueva dirigente en votación parlamentaria

La líder del partido Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, hija del exprimer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, habla con reporteros en una conferencia de prensa en Bangkok, Tailandia, el jueves 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.