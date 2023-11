Hezbollah lanza cohetes al norte de Israel tras la muerte de 5 altos milicianos del grupo

Dolientes gritan consignas mientras cargan el féretro de Abbas Mohammed Raad, el hijo del jefe del bloque parlamentario de Hezbollah, Mohammed Raad, quien murió a causa de un ataque israelí, durante su procesión fúnebre el jueves 23 de noviembre de 2023, en el poblado de Jbaa, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved