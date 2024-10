Harris promete ayuda federal en su visita a Carolina del Norte para evaluar secuelas de Helene

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris, centro, conversa con Stacey Carless, izquierda, y Melissa Funderburk, trabajadoras de un centro de recepción y distribución de artículos y alimentos, luego de recibir una actualización de los daños causados en la región por el huracán Helene, el sábado 5 de octubre de 2024, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Chris Carlson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved