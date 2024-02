Hamás exige a Israel liberar a Marwan Barghouti, a quien muchos palestinos ven como su Mandela

ARCHIVO - Una bandera con la imagen del líder del levantamiento palestino Marwan Barghouti y otros presos, con una leyenda en árabe que dice "Movimiento de Liberación Nacional Palestino organización Ramallah, Fatah, 17 de abril, la batalla de los intestinos vacíos", cuelga de un edificio en la ciudad cisjordana de Ramallah, el lunes 1 de mayo de 2017. (AP Foto/Nasser Nasser, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.