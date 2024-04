Hallan a 3 policías muertos en patrulla incendiada en Chile; gobierno decreta 3 días de duelo

Un padre lleva a su hija vestida como policía chilena sobre sus hombros a una manifestación que pide justicia para los policías asesinados en el cumplimiento de su deber, en Santiago, Chile, el sábado 27 de abril de 2024. Tres policías fueron asesinados la madrugada del sábado en Cañete, Región del Bío Bío de Chile. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved