Guyana: Padres de 2 menores que sobrevivieron a incendio en dormitorio demandan al gobierno

La demanda busca más de 50.000 dólares para cada una de las dos menores no identificadas de 14 años que fueron rescatadas por las autoridades y residentes que combatieron las llamas en mayo pasado en el dormitorio Mahdia, cerca de la frontera con Brasil, según documentos que los abogados compartieron con periodistas el miércoles por la noche.

La abogada Eusi Anderson acusó al gobierno de no dotar a la escuela del equipo adecuado contra incendios, de no capacitar correctamente al personal para evacuaciones de emergencia y métodos de gestión de emergencias, y por no brindar rutas de salida marcadas e iluminadas, extintores contra incendios y otros equipos de emergencia.