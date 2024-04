Guatemala se encamina a elegir jueces para sus cuestionadas cortes

ARCHIVO - Manifestantes marchan frente al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, mientras conmemoran la Revolución de 1944 en la Ciudad de Guatemala, el 20 de octubre de 2023. En la semana del 19 de abril de 2024, Guatemala comenzó nuevamente el proceso de elección de jueces a los más altos tribunales. (AP Foto/Santiago Billy, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved