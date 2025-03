Guatemala refuerza sus fronteras con militares para frenar tráficos ilícitos y migración irregular

Soldados guatemaltecos patrullan la frontera con México como parte de la operación Anillo de Fuego, que busca fortalecer el control fronterizo, en el río Suchiate, en Ocos, Guatemala, el jueves 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

