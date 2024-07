Guatemala otorga estatus migratorio a 207 mexicanos que buscaron refugio por la violencia

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados guatemaltecos hacen guardia en Ampliación Nueva Reforma, Huehuetenango, Guatemala, a donde mexicanos de la ciudad de Amatenango, México están escapando por la violencia de los cárteles. Algunos refugiados se quedan en la escuela y otros en casa de vecinos de la localidad. (AP Foto/Santiago Billy)

Lugareños en Guatemala ofrecen refrescos a los mexicanos que huyeron de su pueblo de Amatenango, México, y cruzaron la frontera hacia Ampliación Nueva Reforma, Guatemala, para escapar de la violencia de los cárteles en México, el jueves 25 de julio de 2024. (Foto AP/Santiago Billy)

Una mujer de 42 años, que no quiso identificarse por temor por su vida, contó a The Associated Press que salió de su comunidad junto a sus cuatro hijos. “Con las balaceras no podía salir de mi casa para buscar comida; imagínese qué le daba de comer a mis hijos pequeñitos”, dijo la mujer al borde del llanto. “No sabemos cuánto más va a tardar esto, no sabemos si vamos a poder regresar”, explicó.