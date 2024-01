Guatemala: Extorsiones y narcotráfico, los dos desafíos a los que el nuevo gobierno dará prioridad

El general del Ejército Henry Sáenz saluda al nuevo presidente Bernardo Arévalo en reconocimiento como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas en un acto oficial en la plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, el lunes 15 de enero de 2024, la mañana posterior a su investidura. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved