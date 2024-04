Guatemala: Congreso abre diálogo con autoridades indígenas para inclusión y participación política

ARCHIVO - Autoridades indígenas lanzan proclamas contra el gobierno mientras representantes de las comunidades se reúnen con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en Ciudad de Guatemala, el jueves 12 de octubre de 2023. La única diputada mujer indígena del Congreso de Guatemala, Sonia Gutiérrez, convocó el lunes 15 de abril de 2024 a un diálogo nacional a realizarse el martes con autoridades de las comunidades de todo el país en un intento por conseguir su inclusión y participación política en el país centroamericano, un reclamo que llevaron a las calles en octubre de 2023 con varias protestas. (AP Foto/Santiago Billy, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved