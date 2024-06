Guatemala: cientos de pandilleros son cambiados de prisión debido a extorsiones

Un guardia camina junto al grafiti de la pandilla Barrio 18 dentro de la prisión de alta seguridad El Infiernito en Escuintla, Guatemala, el domingo 2 de junio de 2024. El Ministerio de Gobernación anunció que trasladó a unos 225 reos pertenecientes a la pandilla Barrio 18 para mejorar las condiciones de la prisión en la que estaban, reforzar las medidas de seguridad y evitar las extorsiones que se hacían desde la cárcel. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved