Guatemala: campesinos marchan contra la corrupción y alto costo de los alimentos

La gente marcha en una protesta organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) para pedir la renuncia de la fiscal general, detener los desalojos, el fin de lo que llaman privilegios para las grandes corporaciones y contra la inflación en Ciudad de Guatemala, el miércoles 10 de julio de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved