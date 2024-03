Guardacostas chinos hacen demostración de fuerza contra barcos filipinos ante mirada de periodistas

En esta imagen tomada de un video proporcionado por la Guardia Costera filipina, el barco de avituallamiento filipino Unaizah May 4, en el centro, es golpeado por los cañones de agua de dos barcos guardacostas chinos, lo que causó lesiones a varios tripulantes cuando intentaban llevar al banco de arena Second Thomas Shoal, conocido localmente como Ayungin, en el disputado Mar de China Meridional, el martes 5 de marzo de 2024. (Guardia Costera de Filipinas via AP)

El vicealmirante jefe del Comando Occidental de la Marina filipina, Alberto Carlos, hace un gesto mientras habla a periodistas en la provincia de Palawan, en el sur de Filipinas, el miércoles 6 de marzo de 2024, después de que el Unaizah May 4 fuera alcanzado por cañones de agua de la guardia costera filipina durante una misión de avituallamiento en el Mar de China Meridional. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved