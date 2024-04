Grupos de ayuda humanitaria suspenden operaciones en Gaza tras muerte de trabajadores

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reconoció que las fuerzas del país realizaron el “ataque no intencionado… contra personas inocentes”. Dijo que las autoridades ya analizan el ataque y trabajarán para garantizar que no ocurra de nuevo.

En una reunión informativa realizada el martes, el vocero de seguridad nacional de la Casa Blanca John Kirby dijo que a Estados Unidos le preocupa que el incidente tenga un efecto paralizante en otros grupos que llevan a cabo operaciones de asistencia en el territorio.

Anera, que al igual que World Central Kitchen y Project HOPE, suministra ayuda humanitaria en Oriente Medio, también anunció el martes que daría el “paso sin precedentes” de pausar sus operaciones humanitarias en Gaza. Desde el inicio de la guerra, el equipo de Anera ha proporcionado un promedio de 150.000 comidas diarias en Gaza.

“La descarada naturaleza del ataque contra el convoy de WCK demuestra que los trabajadores humanitarios actualmente están bajo ataque”, dijo el funcionario de relaciones públicas de Anera Steve Fake. “Nuestra decisión de reanudar la ayuda depende de la seguridad de nuestro personal”.

The International Medical Corps, que tiene uno de los mayores hospitales de campo en Rafah, con 140 camas, dijo que está “reconsiderando nuestro proceso”, incluidos sus planes de establecer otro hospital de campo en Deir al-Balah.

“Es devastador”, dijo el doctor Zawar Ali, que ha dirigido el hospital de campo de Rafah y trabaja para establecer el nuevo hospital. “Realmente es un inmenso golpe a la moral. Nos pone (en) una situación muy incierta respecto a nuestra coordinación con los diferentes actores para la seguridad”.

___

El Deeb informó desde Beirut.

___

