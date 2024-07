Gobierno Milei proyecta una caída del 3,2% PIB, una inflación del 130% y superávit comercial en 2024

El presidente de Argentina, Javier Milei, en una ceremonia en honor a policías que dieron su vida en cumplimiento de su deber en Buenos Aires, Argentina, el martes 2 de julio de 2024. El gobierno del ultraderechista Milei proyectó en un informe preliminar difundido el miércoles 3 de julio una caída del PIB del 3,2%, una inflación interanual de 130% y un superávit comercial de 21.918 millones de dólares para 2024 en Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved