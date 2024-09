Gobierno conservador de Holanda solicita una exención formal de las normas migratorias de la UE

El primer ministro de Holanda, Dick Schoof (derecha), junto a la ministra de Salud, Fleur Agema (centro), y la titular de Clima y Crecimiento Verde, Sophie Hermans (izquierda), escuchan un discurso del rey Guillermo Alejandro que detalla las políticas del nuevo gobierno para el próximo curso político, en La Haya, Holanda, el 17 de septiembre de 2024. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved