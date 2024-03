Gobierno alemán rechaza acusaciones de que se prepara para guerra contra Rusia

En la grabación de 38 minutos se escucha a oficiales militares hablando en alemán sobre cómo Kiev podría utilizar misiles Taurus de largo alcance contra las fuerzas invasoras rusas. Aunque las autoridades alemanas no han cuestionado la autenticidad de la grabación, Scholz dijo hace una semana que la entrega de ese tipo de armas a Ucrania no está dentro de las opciones, y que no quiere que Alemania se vea arrastrado a una guerra.