Gobernadora de Tokio gana tercer mandato de 4 años de capital de Japón

Votantes rellenan sus boletas en un centro de votación en Tokio, el domingo 7 de julio de 2024. Tokio celebraba elecciones a gobernador o gobernadora el domingo. (Kyodo News via AP)

La gobernadora de Tokio Yuriko Koike tras el anuncio de su reelección, en Tokio el 7 de julio del 2024. (Foto AP /Hiro Komae) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved