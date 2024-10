Galardonados con los Premios Princesa de Asturias se unen en defensa de la libertad

El cantautor español Joan Manuel Serrat recibe los aplausos del público tras recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes, en Oviedo, en el norte de España, el 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Miguel Oses) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, saluda al público tras recibir su galardón, en Oviedo, en el norte de España, el 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Miguel Oses) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

De izquierda a derecha, la princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, en un momento de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo, en el norte de España, el 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Miguel Oses) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La presidenta de la agencia Magnum Photos, Cristina de Middel (centro), recibe aplausos tras recoger el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, en Oviedo, en el norte de España, el 25 de ocutbre de 2024. (AP Foto/Miguel Oses) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Michael Ignatieff, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega de los galardones, en Oviedo, en el norte de España, el 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Miguel Oses) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Vista del interior del Teatro Campoamor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo, en el norte de España, el 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Miguel Oses) MIGUEL OSES