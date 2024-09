Futura presidenta de México nombra a jefes militares marcados por el creciente poder de las FFAA

Archivo - Cadetes de la Academia Militar Heroica marchan en el desfile por la conmemoración del Día de la Independencia en la plaza principal de la capital, el Zócalo, en Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2023. La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció el viernes 6 de septiembre de 2024 a sus futuros secretarios de Defensa y Marina, dos militares clave en el proceso llevado a cabo por el actual mandatario, para dar más poder a las Fuerzas Armadas no solo en el ámbito de seguridad u operativo, sino en el económico y administrativo. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.