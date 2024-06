Fuerzas de EEUU y Filipinas concluyen ejercicios de guerra bajo calor brutal y clima cambiante

ARCHIVO - Soldados estadounidenses se preparan para abordar un helicóptero CH-47 de transporte de carga pesada del Ejército de Estados Unidos en la Estación Aérea Paredes, en el municipio de Pasuquin, en la provincia de Ilocos Norte, Filipinas, durante un ejercicio militar conjunto, el 6 de mayo de 2024. (AP Foto/Aaron Favila, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved