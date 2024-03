Fuerza área chilena rinde homenaje a los rescatistas del vuelo que se estrelló en Los Andes en 1972

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Antonio Vizintin, a la derecha, sobreviviente del accidente de avión de octubre de 1972, entrega flores a Wilma Kock, un exfermera de la Fuerza Aérea chilena que participó en el rescate, durante el homenaje que conmemora el 94 aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, en Santiago, Chile, el jueves 21 de marzo de 2024. (AP Foto/Esteban Félix)

“Es una emoción grande porque volvés a estar con gente que te ayudó cuando éramos mucho más jóvenes, ellos y nosotros, y en un momento muy especial.", contó Vizintin, vestido con una chaqueta con el logo de los Old Christians.

"Ellos se acuerdan de cómo me levantaron, yo la verdad no, lo único que me acuerdo es que me subí al helicóptero o me subieron y de allí vine a la posta central de Santiago”.

El relato del accidente y de cómo sobrevivieron más de dos meses en lo alto de la montaña fue recogido en 1993 por la película “Viven” , donde se relataba que los integrantes del equipo de rugby que no murieron al estrellarse el avión, tuvieron que alimentarse de los cuerpos de sus compañeros fallecidos.

Este año, la película “La sociedad de la nieve”, una producción española estrenada en Netflix, volvió a reversionar esa tragedia. El filme, que se hizo con varios premios Goya quedó nominada a los Óscar de 2024 en la categoría de Mejor Película Internacional.

