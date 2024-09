Francisco viaja al corazón de Europa para exhortar a la paz y alentar a su grey menguante

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco se reúne con la comunidad católica en la catedral de Notre-Dame, el jueves 26 de septiembre de 2024, en Luxemburgo. (Foto AP/Andrew Medichini)



El papa Francisco llega flanqueado por la reina Matilde y el rey Felipe de Bélgica a la base aérea de Melsbroek, en Steenokkerzeel, cerca de Bruselas, el jueves 26 de septiembre de 2024, en el primer día de su visita de cuatro días a Luxemburgo y Bélgica. (Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)



El papa Francisco, flanqueado por el gran duque de Luxemburgo, Enrique, y la gran duquesa María Teresa, firma el libro de visitas el jueves 26 de septiembre de 2024, en el Gran Palacio Ducal de Luxemburgo. (AP Foto/Andrew Medichini)

Francisco lucía bien, aunque no efectuó su tradicional caminata por el pasillo de la aeronave para saludar a los periodistas durante el viaje desde Roma. El vocero del Vaticano dijo que la decisión se debía a que el vuelo duraba poco y a que el avión de la aerolínea ITA sólo tenía un pasillo, no por algún problema de salud.

Francisco también elogió al país por su tradición de abrir sus puertas a los extranjeros y dijo que era un modelo a seguir para Europa. Pero lo instó a emplear su riqueza para ayudar a las naciones más pobres, de modo que sus pobladores no se vean obligados a huir en busca de mejores oportunidades económicas en Europa.

“Esta es una forma de garantizar una disminución en el número de los que se ven obligados a emigrar, a menudo en condiciones inhumanas y peligrosas”, dijo. “No olvidemos que tener riqueza implica una responsabilidad”.

Apenas la mitad de los 660.000 habitantes de Luxemburgo son oriundos de ese país: más de un tercio proceden de otros países de la UE, como Portugal, y aproximadamente el 10% son oriundos de países que no pertenecen a la UE.

Muchos de los no nativos son burócratas bien pagados de la UE y portugueses de segunda generación. El país tiene un historial razonablemente generoso en términos de acoger a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo o llegan a través de los Balcanes y que constituyen un porcentaje considerable de todos los inmigrantes que llegan al continente.

Para finales de marzo, Luxemburgo también contabilizaba un total de 4.255 ciudadanos procedentes de países que no forman parte de la UE, que habían huido de la guerra en Ucrania y gozaban de protección temporal.

“Hay mucha gente aquí también, residentes fronterizos que han venido y extranjeros que viven en Luxemburgo para ver al papa. Es algo excepcional”, dijo Denise Berans mientras aguardaba que el pontífice pasara por allí.

Casert informó desde Bruselas. La investigadora de la AP Rhonda Shafner contribuyó desde Nueva York.

