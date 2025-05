Francisco abrió la Iglesia a los pueblos originarios. ¿Seguirán sus puertas abiertas?

ARCHIVO - El papa Francisco saluda desde su papamóvil a su salida de la catedral en San Cristóbal de las Casas, México, el 15 de febrero de 2016. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco mira una danza tradicional en el estadio de los Mártires en Kinsasa, República Democrática del Congo, el 2 de febrero de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una niña de la Amazonía entrega al papa Francisco una planta durante la acción de gracias de una misa, tras el cierre del Sínodo Amazónico en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 27 de octubre de 2019. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

El diácono Juan Pérez Gómez, a la izquierda, participa en una ceremonia de bendición tras recoger las hostias de comunión, que llevará a un sacerdote para consagrarlas antes de repartirlas en su siguiente servicio, en Nuevo Israelita, cerca de Simojovel, México, el sábado 26 de abril de 2025. (AP Foto/Isabel Mateos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El papa Francisco camina con niños con trajes tradicionales y el presidente de Bolivia, Evo Morales, a su llegada al aeropuerto en El Alto, Bolivia, el 8 de julio de 2015. El bolso que Francisco lleva colgado del cuello era un regalo de Morales, tejido con lana de alpaca con adornos indígenas y utilizado de forma tradicional por la gente en los Andes para llevar hojas de coca. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.