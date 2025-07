Fotos capturan celebración de los chilenos de la Virgen del Carmen

Bailarines actúan durante una diablada en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, Chile, el martes 15 de julio de 2025. (Foto AP/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Anita Letelier participa en una celebración de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, Chile, el miércoles 16 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

Personal de la iglesia sostiene a la bailarina de la diablada Berta Burgos, de 101 años, en su silla de ruedas durante una celebración de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, Chile, el lunes 14 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

Un feligrés avanza de rodillas hacia la iglesia durante la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, Chile, el martes 15 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

Bailarines disfrazados participan en una celebración de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, Chile, el lunes 14 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

Un miembro de la familia Egana, vestido de diablito, rinde homenaje a amigos y familiares en un mausoleo durante la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, el jueves 17 de julio de 2025. (Foto AP/Esteban Félix)

Bailarinas durante una celebración en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, Chile, el martes 15 de julio de 2025. (Foto AP/Esteban Félix)

Un sacerdote participa en una celebración en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, Chile, el miércoles 16 de julio de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

La familia Egana, vestida de diablos y osos, se dirige a un cementerio para honrar a sus amigos y familiares que en su día también se disfrazaron de diablos y osos, durante la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, el jueves 17 de julio de 2025. (Foto AP/Esteban Félix)

Bailarinas de la diablada descansan tras actuar en una celebración en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, en La Tirana, Chile, el martes 15 de julio de 2025. (Foto AP/Esteban Félix)