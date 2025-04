Fotogalería: Escenas en el Vaticano tras el fallecimiento del papa Francisco

Los peregrinos llegan a la Plaza de San Pedro del Vaticano, el martes 22 de abril de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una persona reza en la Scala Santa de la Iglesia de San Miguel y Magno en Roma cerca del Vaticano el 22 de abril del 2025. (AP foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fieles reunidos para rezar el rosario por el fallecido papa Francisco en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer reza después del fallecimiento del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 21 de abril del 2025. (AP foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los fieles rezan tras el fallecimiento del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 21 de abril del 2025. (AP foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copias del diario vaticano L'Osservatore Romano, distribuidas tras el rezo del rosario por el difunto papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 21 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cardenal Mauro Gambetti (der) camina después de dirigir un rosario para el fallecido papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 21 de abril del 2025. (AP foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los fieles se reúnen para rezar el rosario por el difunto papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved