Fiscalía peruana pide 34 años de cárcel para expresidente Pedro Castillo por rebelión

ARCHIVO - El candidato presidencial del partido Perú Libre, Pedro Castillo, habla con periodistas en su casa en Chugur, Perú, el 15 de abril de 2021. El viernes 12 de enero de 2024, la fiscalía peruana solicitó 34 años de prisión para el expresidente por acusciones de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública a finales de 2022 cuando el entonces gobernante intentó disolver el Parlamento. (Foto AP/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.