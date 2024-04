Fiscalía de Perú incauta tres relojes de lujo a un gobernador en investigación a presidenta Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, muestra un collar, acompañada por sus abogados Mateo Castañeda, a la izquierda, y Eduardo Barriga, en una conferencia de prensa en la Palacio de gobierno en Lima, Perú, el viernes 5 de abril de 2024. La fiscalía investiga a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito por movimientos en dinero y el uso de relojes de lujo y joyas. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved