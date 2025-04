Fiscalía de México descarta presencia de crematorios en rancho del Cártel Jalisco Nueva Generación

ARCHIVO - Una cinta que prohíbe el paso instalada por las autoridades acordona partes del Rancho Izaguirre durante un recorrido para la prensa, días después de que se descubrieron restos óseos en las instalaciones en Teuchitlán, estado de Jalisco, México, el 20 de marzo de 2025. (AP Foto/Alfredo Moya, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved