Fiscal general de Venezuela se reúne con abogado del excandidato Edmundo González y recibe su misiva

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición Edmundo González encabeza una protesta contra los resultados oficiales de la elección que declararon al presidente Nicolás Maduro ganador de los comicios, el 30 de julio de 2024, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Cristian Hernández, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El abogado José Vicente Haro sale de la Fiscalía General luego de que funcionarios se negaron a aceptar un documento en el que se explicaban las razones por las que su cliente, el candidato presidencial opositor Edmundo González, se negó a presentarse a responder preguntas de los fiscales, el miércoles 4 de septiembre de 2024, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved