Fiscal boliviana denuncia que fue apartada de caso de trata que involucra a expresidente Evo Morales

El expresidente Evo Morales se dirige a sus simpatizantes tras marchar hacia La Paz, Bolivia, para protestar contra el mandatario actual Luis Arce, el lunes 23 de septiembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

La exfiscal Sandra Gutiérrez, de la región sureña de Tarija, dijo el jueves a la televisora estatal Bolivia TV que de la forma “más grosera” le pidieron que deje el caso contra Morales. “Y como no lo hice, he recibido mi destitución”.

Morales, quien se encuentra en el Chapare —una localidad del centro de Bolivia donde está su feudo de cocaleros— publicó el jueves en su cuenta de X, antes Twitter, que “no me extraña, ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron... ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.